Infastidisce i passanti e si lancia contro i poliziotti che riescono ad arrestarlo
Notte movimentata in pieno centro a Fiuggi a causa di un uomo che aveva perso i lumi della ragione ed oltre a disturbare la quiete pubblica ha tentato in più occasioni di lanciarsi sotto le auto in transito.Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un trentacinquenne, già noto alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
