AGI - La prontezza del dottore Dionysios Liapis, medico di medicina generale di Linosa, si è rivelata determinante nel salvare la vita a un uomo di 42 anni colto nell'isola da infarto al miocardio inferiore. Liapis ha subito eseguito un elettrocardiogramma in telemedicina, collegandosi con i cardiologi dell'hub ospedaliero Ingrassia di Palermo e con il cardiologo di turno dell'Asp a Lampedusa. Attraverso il sistema di teleconsulto in tempo reale, è stato possibile formulare la diagnosi e impostare rapidamente il trattamento, consentendo il trasferimento urgente del paziente in sicurezza. Contestualmente è stato attivato il 118 di Lampedusa, e l'elicottero di soccorso ha raggiunto Linosa, trasportando poi l'uomo all'Ospedale di Agrigento, dove è stato affidato alle cure dei cardiologi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Infarto a Linosa, salvato un 42enne grazie alla telemedicina