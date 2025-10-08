Indossi uno di questi tre colori? Secondo gli psicologi sei più intelligente

Il modo in cui ci vestiamo potrebbe dire molto più di quanto pensiamo. Secondo alcuni studiosi, il guardaroba può rivelare tratti della personalità e persino il livello di intelligenza di una persona. A sostenerlo è la psicologa Lara Ferreiro, che in un’intervista al quotidiano spagnolo Abc ha spiegato come la scelta dei colori negli abiti che indossiamo non sia mai del tutto casuale, ma rifletta spesso caratteristiche psicologiche profonde. Secondo l’esperta, tre colori in particolare — blu, nero e bianco — sono tipicamente preferiti dalle persone con un quoziente intellettivo più alto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

