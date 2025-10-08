indignazione a follonica svastica di fronte alla scuola la dirigente scrive alle famiglie

Una svastica disegnata in terra di fronte al Liceo a Follonica. Ieri ancora il simbolo nazista ‘accompagnato’ dalla stella sionista sul muro accanto alla sede del partito di Rifondazione Comunista (nella foto). Brutti segnali arrivano dalla città del Golfo. "Il grave gesto – ha scritto la dirigente scolastica Marilena Anna Maddaluna in una lettera indirizzata a studenti, famiglie e personale – rappresenta un messaggio di odio, intolleranza e disprezzo per la dignità umana, in totale contrasto con i valori di democrazia, inclusione e rispetto reciproco su cui si fonda la scuola e la nostra Costituzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

