Indignazione a Follonica Svastica di fronte alla scuola La dirigente scrive alle famiglie
Una svastica disegnata in terra di fronte al Liceo a Follonica. Ieri ancora il simbolo nazista ‘accompagnato’ dalla stella sionista sul muro accanto alla sede del partito di Rifondazione Comunista (nella foto). Brutti segnali arrivano dalla città del Golfo. "Il grave gesto – ha scritto la dirigente scolastica Marilena Anna Maddaluna in una lettera indirizzata a studenti, famiglie e personale – rappresenta un messaggio di odio, intolleranza e disprezzo per la dignità umana, in totale contrasto con i valori di democrazia, inclusione e rispetto reciproco su cui si fonda la scuola e la nostra Costituzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: indignazione - follonica
NAZISTI PER ISRAELE La stella di Davide accanto alla svastica, un accostamento che dovrebbe far riflettere. Ignoti nazifascisti hanno imbrattato il muro del nostro circolo di Follonica. L'atto vandalico è stato sicuramente opera di imbecilli e ignoranti dato che - facebook.com Vai su Facebook
Indignazione a Follonica. Svastica di fronte alla scuola. La dirigente scrive alle famiglie - Secondo episodio nella città del Golfo dopo i disegni nazisti al fianco della sede di Rifondazione. Segnala lanazione.it
Svastica di fronte alla scuola superiore: "Offesa alla memoria e alla democrazia" - Dopo la svastica all'esterno della sede del circolo di Rifondazione comunista, ecco un altro caso nel Golfo. Segnala corrieredimaremma.it