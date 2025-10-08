India frana travolge autobus | le immagini dei soccorsi

Almeno 15 persone sono morte dopo che una frana di grandi dimensioni ha travolto un autobus in India, nello Stato settentrionale dell’ Himachal Pradesh. Lo hanno riferito le autorità locali. Il mezzo stava viaggiando su un tratto collinare vicino al distretto di Bilaspur quando la frana si è abbattuta sulla zona dopo giorni di piogge torrenziali. A bordo si trovavano tra i 20 e i 25 passeggeri. Tra le vittime, secondo la polizia, figurano nove uomini, quattro donne e due bambini. Tre bambini feriti sono stati soccorsi e ricoverati in un ospedale locale per le cure. Piogge intermittenti si abbattono sulla regione da lunedì, rendendo instabili i fragili pendii montani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

