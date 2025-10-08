India frana travolge autobus | le immagini dei soccorsi
Almeno 15 persone sono morte dopo che una frana di grandi dimensioni ha travolto un autobus in India, nello Stato settentrionale dell’ Himachal Pradesh. Lo hanno riferito le autorità locali. Il mezzo stava viaggiando su un tratto collinare vicino al distretto di Bilaspur quando la frana si è abbattuta sulla zona dopo giorni di piogge torrenziali. A bordo si trovavano tra i 20 e i 25 passeggeri. Tra le vittime, secondo la polizia, figurano nove uomini, quattro donne e due bambini. Tre bambini feriti sono stati soccorsi e ricoverati in un ospedale locale per le cure. Piogge intermittenti si abbattono sulla regione da lunedì, rendendo instabili i fragili pendii montani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: india - frana
India, almeno 4 morti e decine dispersi per frana in Uttarakhand
India, una frana devasta un villaggio sull’Himalaya: 200 dispersi e almeno 5 morti
Frana in India, villaggio cancellato in 15 secondi: 200 dispersi, 5 morti
#India – Un gesto di vicinanza alla comunità studentesca provata da #alluvioni e frane https://infoans.org/sezioni/notizie/item/25660-india-un-gesto-di-vicinanza-alla-comunita-studentesca-provata-da-alluvioni-e-frane… - X Vai su X
Meteo: Inondazioni e frane in India, diversi morti e dispersi, il video - facebook.com Vai su Facebook
India, frana travolge autobus: le immagini dei soccorsi - (LaPresse) Almeno 15 persone sono morte dopo che una frana di grandi dimensioni ha travolto un autobus in India, nello Stato ... Da stream24.ilsole24ore.com
India: frana travolge autobus nel nord, almeno 18 morti - Almeno 18 persone sono morte e altre tre sono state salvate nel distretto di Bilaspur, nello Stato settentrionale indiano dell'Himachal Pradesh, dopo ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it