India decine di bambini morti dopo aver assunto sciroppo per la tosse contenente solvente industriale

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciroppo per la tosse incriminato conteneva un'alta quantità - il 48,6% - di glicole dietilenico, un solvente industriale che distrugge i reni. Decine di bambini morti nel solo mese di settembre, arrestato un medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: india - decine

India, calca al tempio Mansa Devi: 6 morti e decine di feriti

India, almeno 4 morti e decine dispersi per frana in Uttarakhand

Alluvione nel nord dell'India: almeno 4 morti e decine di dispersi

india decine bambini mortiIndia, decine di bambini morti dopo aver assunto sciroppo per la tosse contenente solvente industriale - di glicole dietilenico, un solvente industriale che distrugge i reni ... Lo riporta fanpage.it

india decine bambini mortiIndia, sciroppo per la tosse sospettato di aver causato la morte di 10 bambini - Sotto accusa è il Coldrif, prodotto dalla Sresan Pharma, farmaceutica della regione indiana del Tamil Na ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: India Decine Bambini Morti