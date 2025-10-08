Indennizzo commercianti Inps nuovi pagamenti in arrivo | requisiti e importo

L’ indennizzo mensile per commercianti, noto anche come rottamazione delle licenze, torna finalmente a essere versato agli aventi diritto. Con il messaggio Inps Hermes n. 2719 del 18 settembre scorso, l’ente previdenziale ha comunicato la riapertura dei pagamenti per tutte le domande fatte dal 1° maggio al 31 agosto 2025. Di fatto finiscono i gravosi ritardi che negli ultimi anni avevano rallentato l’erogazione delle somme. La prestazione economica in oggetto è a carico di Inps – Gestione commercianti ed è specificamente versata ai commercianti che cessano definitivamente l’attività di lavoro, ma senza aver ancora ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Indennizzo commercianti Inps, nuovi pagamenti in arrivo: requisiti e importo

