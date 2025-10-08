Incredibile ma vero | la monoposto di Senna in giro per le strade

Sembra una scena da film, ma è tutto assolutamente reale. La leggendaria McLaren di Ayrton Senna appare improvvisamente in strada in Brasile, tra l'incredulità generale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incredibile... ma vero: la monoposto di Senna in giro per le strade

incredibile vero monoposto sennaSorpreso a guidare una McLaren F1 di Senna, il video diventa virale - Una replica perfetta della McLaren F1 di Senna avvistata in strada in Brasile: il video diventa virale e fa impazzire i fan di Formula 1 ... Come scrive virgilio.it

incredibile vero monoposto sennaIl video dell’uomo sorpreso a guidare la McLaren F1 di Senna in strada: sono tutti increduli - Un video è diventato virale, quello di un uomo alla guida di una McLaren del 1988 tra le strade di Maringà, in Brasile ... Si legge su fanpage.it

