Incontri con l' autore | appuntamento con Paolo Tittozzi e il suo libro Controcorrente
OSTUNI - Prosegue il tour letterario dello scrittore Paolo Tittozzi con le presentazioni del suo nuovo romanzo "Controcorrente" (GrausEdizioni 2024), già vincitore del I° Premio assoluto “Il Convivio 2025” e del Premio al Merito “Roma International 2025”Venerdì 10 ottobre alle ore 18 l'autore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: incontri - autore
Stefano Zecchi a Lignano per gli Incontri con l'autore e con il vino
Incontri con l’autore. Schlein, Landini e non solo
Un'estate “senza fine" a Riccione, tra incontri con l’autore, presentazioni di libri e dialoghi culturali
Un nuovo appuntamento al Centro Culturale Piazzalunga per la rassegna di incontri con l’autore : ` , sarà il turno della Suzzarese , che presenterà – ( - facebook.com Vai su Facebook
Incontri con l'autore: appuntamento con Paolo Tittozzi e il suo libro "Controcorrente" - Prosegue il tour letterario dello scrittore Paolo Tittozzi con le presentazioni del suo nuovo romanzo "Controcorrente" (GrausEdizioni 2024), già vincitore del I° Premio assoluto “Il Convivio ... Secondo brindisireport.it
Gli "Incontri d’autore in M9" tornano con un ricco calendario tra narrativa, arte e attualità - Sabato 18 ottobre, ore 17, M9LAB: Into the Light, di Stefano ed Elio Ciol (Antiga 2025). Si legge su veneziatoday.it