Incidente vicino alla scuola tre giovani feriti
Tre giovani sono rimasti feriti in via Ricca a Marassi in uno scontro, che ha visto coinvolti più mezzi. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 12 di mercoledì 8 ottobre 2025.Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenute l'auto medica Golf 3 e due ambulanze della Burlando e della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
