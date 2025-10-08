Incidente sulla SS36 traffico rallentato | 21enne in ospedale

Traffico rallentato sulla SS36 all’altezza di Giussano in direzione Milano, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 21 anni alla guida della sua moto.L’incidente è successo introno alle 13.32 di oggi, mercoledì 8 ottobre nel tratto della Valassina compreso tra Arosio e Verano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it