Incidente sulla A1 a Bagno a Ripoli coinvolti tre mezzi pesanti Lunghissima coda sull’Autosole

Firenze, 8 ottobre 2025 – Una lunga coda, che ha superato gli 8 chilometri, conseguenza dell’incidente che questa mattina poco dopo le 10 ha paralizzato la carreggiata sud dell’Autostrada del Sole. L’ incidente è avvenuto fra gli svincoli della A1 di Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione di Roma. Per chi arriva da Firenze Autostrade per l’Italia consiglia l’uscita al casello di Firenze Sud. Lo scontro è avvenuto nei pressi di Bagno a Ripoli e ha coinvolto tre mezzi pesanti ma per fortuna non ci sono feriti; risulta solo un uomo preso in carico dal 118 ma in codice verde. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia stradale per i rilievi e la delicata gestione della viabilità, in uno dei tratti più importanti dell’Autosole e in un orario di intenso traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

