Incidente su via Coccia di Morto | traffico rallentato

Fiumicino, 8 ottobre 2025 – Un incidente si è verificato poco fa su via Coccia di Morto: coinvolte due auto, ma al momento le dinamiche sono ancora da verificare. Secondo quanto si apprende, uno dei due veicoli durante il sinistro sarebbe finito a ridosso della vegetazione che costeggia la strada. Il traffico è al momento rallentato in direzione Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
