Incidente stradale mortale a Balanzano muore motociclista di 62 anni

Un motociclista di 62 anni, Andrea Poponesi, è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in un violento scontro con un furgone. Il dramma è avvenuto intorno alle 14.30 a Balanzano, alla periferia di Perugia, nell’incrocio tra via del Commercio e via dell’Agricoltura. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Incidente stradale, investito un bambino di 7 anni

Il figlio morì due anni fa in un incidente stradale. Mauro Saltapari continua la sua battaglia per la verità, il 20 novembre è prevista un'udienza e intanto ha fatto un gesto di alto valore emotivo e pratico. #Teletruria #News - facebook.com Vai su Facebook

C’è stato un gravissimo #incidente stradale, nel #Materano. 4 i morti e 6 i feriti nello scontro frontale tra un’auto e un camion. Le vittime, tutti lavoratori stranieri di ritorno dalle campagne. #Tg1 Sara Lorusso - X Vai su X

Incidente a Balanzano, muore un motociclista - La vittima è un centauro perugino di 62 anni. Scrive rainews.it

Muore a 62 anni nello scontro fra la sua moto e un furgone - Perugia, 8 ottobre 2025 – Tragedia della strada a Balanzano, alla periferia di Perugia: un motociclista di 62 anni è morto nello scontro tra la sua moto e un furgone. Come scrive msn.com