Incidente stradale investito un ciclista

Incidente stradale stamattina a Seregno. Intorno alle 6.15 di mercoledì 8 ottobre un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente in via Montello.È stata attivata subito la macchina dei soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate sul posto ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Incidente stradale, investito un bambino di 7 anni

INCIDENTE STRADALE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, NEL CENTRO ABITATO - facebook.com Vai su Facebook

Barista morì in un incidente stradale a Giovinazzo, condannato 28enne - News - X Vai su X

Ciclista investito sulla Lecce-Novoli, in gravi condizioni in ospedale - L’incidente è avvenuto alle prime ore della mattinata di oggi. Come scrive leccenews24.it

Investito da un camion della nettezza urbana, ciclista grave in rianimazione - Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ciclista al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato ricoverato in rianimazione. Lo riporta giornaledipuglia.com