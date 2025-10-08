Incidente mortale in strada del Cascinotto | pedone investito da un camion

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 8 ottobre, in via del Cascinotto, all'angolo con strada Settimo, a Torino. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di un campo rom: una persona, intenta ad attraversare la strada, è stata investita da un camion. Vano l'intervento da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

Incidente mortale a Balanzano, muore motociclista di 62 anni https://ift.tt/3YBiCo9 https://ift.tt/2EjCSXI - X Vai su X

Incidente mortale a Scanzano Jonico: la Procura di Matera indaga per omicidio plurimo colposo #matera #mortale #ScanzanoJonico - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Casnigo, auto prende fuoco: morti due pensionati, ferito grave uno studente. Dramma sulla statale della Valle Seriana - Le vittime sono il 77enne Alessandro Zucchetti e la convivente Luciana Sangalli, di 69 anni. Come scrive msn.com

Incidente in val Seriana, il 19enne ferito grave in ospedale: è indagato per omicidio stradale. Chi erano le vittime nell'auto in fiamme - Lo schianto frontale tra due auto, poi le fiamme: un ragazzo di 19 anni di Ponte Nossa è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ... Si legge su msn.com