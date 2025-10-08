Incidente mortale in strada del Cascinotto | 70enne investito da un camion

Torinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 8 ottobre, in via del Cascinotto, all'angolo con strada Settimo, a Torino. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di un campo rom: una persona, un uomo di circa 70 anni, è stato investito da un tir mentre attraversava la strada. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - mortale

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista

Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

incidente mortale strada cascinottoIncidente mortale in strada del Cascinotto: 70enne investito da un camion - Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 8 ottobre, in via del Cascinotto, all'angolo con strada Settimo, a Torino. Secondo torinotoday.it

incidente mortale strada cascinottoTorino, 70enne muore investito da un camion in strada del Cascinotto - Inutili i soccorsi del 118, autista del tir sotto shock ... Da giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Strada Cascinotto