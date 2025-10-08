Incidente mortale in strada del Cascinotto | 70enne investito da un camion

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 8 ottobre, in via del Cascinotto, all'angolo con strada Settimo, a Torino. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di un campo rom: una persona, un uomo di circa 70 anni, è stato investito da un tir mentre attraversava la strada. 🔗 Leggi su Torinotoday.it