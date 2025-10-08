Incidente mortale in strada del Cascinotto | 70enne investito da un camion
Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 8 ottobre, in via del Cascinotto, all'angolo con strada Settimo, a Torino. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di un campo rom: una persona, un uomo di circa 70 anni, è stato investito da un tir mentre attraversava la strada. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - mortale
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
Incidente mortale a Balanzano, muore motociclista di 62 anni https://ift.tt/3YBiCo9 https://ift.tt/2EjCSXI - X Vai su X
Incidente mortale: scontro auto-scooter, morto 40enne - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale in strada del Cascinotto: 70enne investito da un camion - Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, 8 ottobre, in via del Cascinotto, all'angolo con strada Settimo, a Torino. Secondo torinotoday.it
Torino, 70enne muore investito da un camion in strada del Cascinotto - Inutili i soccorsi del 118, autista del tir sotto shock ... Da giornalelavoce.it