Incidente mortale di Felix Baumgartner | per la procura si tratta di errore umano
La procura di Fermo procederà con l’archiviazione del caso sulla morte dell’atleta e record man Felix Baumgartner. Per il pm Raffaele Iannella la tragedia è avvenuta per un errore umano. Felix Baumgartner, 56enne austriaco, era precipitato il 17 luglio scorso mentre sorvolava in parapendio a motore la zona di Porto Sant’Elpidio – in provincia di Fermo – dove si trovava in vacanza con la moglie. Dai rilevamenti degli inquirenti non sono emerse responsabilità di terzi e il paracadute non presentava difetti tecnici. L’incidente sarebbe stato dunque provocato da un errore di manovra. Nessuno aveva sentito gridare Baumgartner mentre precipitava, e nessun danno evidente alle eliche del velivolo o alla loro rete di protezione era stato ravvisato nell’immediatezza dell’incidente mortale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
