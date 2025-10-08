Incidente mortale a Balanzano muore motociclista di 62 anni

Un motociclista di 62 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in un violento scontro con un furgone. Il dramma è avvenuto intorno alle 14.30 a Balanzano, alla periferia di Perugia, nell’incrocio tra via del Commercio e via dell’Agricoltura.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

