Incidente mortale a Balanzano muore motociclista di 62 anni
Un motociclista di 62 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in un violento scontro con un furgone. Il dramma è avvenuto intorno alle 14.30 a Balanzano, alla periferia di Perugia, nell’incrocio tra via del Commercio e via dell’Agricoltura.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - mortale
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Salento, incidente mortale sulla circonvallazione di Veglie: muore motociclista
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
#Incidente mortale sulla Romea a #PortoViro poco prima delle 8 di oggi, sul posto #vigilidelfuoco Carabinieri #Suem e l'#elisoccorso. #Traffico in tilt - facebook.com Vai su Facebook
Incidente mortale all’alba a Sona: scontro tra auto e moto sulla Sr11, inutili i soccorsi del 118. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Incidente a Balanzano, muore un motociclista - La vittima è un centauro perugino di 62 anni. Secondo rainews.it
Moto contro furgone a Balanzano, morto il motociclista - Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 63 anni, a bordo della sua moto è finito contro un furgone. corrieredellumbria.it scrive