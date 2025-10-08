Incidente all' alba in Valsassina | donna trasferita in ospedale
Schianto tra due auto all'alba a Cremeno. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 di oggi, mercoledì 8 ottobre, lungo la Sp62. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto in codice giallo un'ambulanza del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - alba
Violento incidente all'alba, auto sbanda e finisce contro gli alberi: 3 feriti
Incidente all’alba, auto si schianta in viale Ennio. Ferito il 20enne alla guida: è grave al ’Bufalini’
Terribile incidente all'alba nei pressi del Lisert, ventenne gravissimo
Incidente mortale all’alba a Sona: scontro tra auto e moto sulla Sr11, inutili i soccorsi del 118. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Bruno Cravanzola, assessore storico della Città di Alba, in diretta video da Dieghito per raccontarci dell'incidente e del furto subiti alcuni mesi fa. . . . Ascolta Radio Alba sulle frequenze FM 103.4-104.6 e in DAB in tutto il Piemonte. Scarica gratuitamente la - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all'alba in Valsassina: donna trasferita in ospedale - L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu - Scrive leccotoday.it
Incidente all'alba sulla provinciale a Cisternino: due feriti - Sono due i feriti di un incidente che si è verificato questa mattina all’alba a Cisternino, lungo la provinciale che collega Cisternino a Fasano. Secondo quotidianodipuglia.it