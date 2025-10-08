San Casciano Val di Pesa, 8 ottobre 2025 – Cade dalla scala mentre lavora al cimitero di San Casciano Val di Pes a. E’ successo a metà mattina di mercoledì 8 ottobre nel cimitero in via Scopeti. Un operaio comunale addetto ai cimiteri è stato trovato esamine su una tomba dopo essere caduto da una scala di metallo mentre era intento a estirpare le erbacce dai forni posti in alto. L’uomo è stato trovato a terra dolorante e cosciente. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato al cimitero un’ambulanza della Misericordia di San Casciano con infermiere e volontari soccorritori. L’uomo è stato stabilizzato e, una volta costatato un forte trauma, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso, il quale ha fatto un primo tentativo di atterraggio sul piazzale sterrato adiacente al cimitero consentendo la discesa dei sanitari, dopodiché è atterrato in un campo poco distante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente al cimitero, operaio cade da una scala mentre pulisce una tomba. E’ grave