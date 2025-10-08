Incidente agricolo 67enne travolto dal motocoltivatore | gravemente ferito alle gambe
Attimi di paura questa mattina intorno alle ore 11 in via San Rocco Terravalle, a Ferentino (Frosinone), dove un uomo di 67 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo.L’uomo, residente nella stessa cittadina, stava effettuando alcuni lavori sul suo terreno di proprietà utilizzando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - agricolo
