Incidente a Villaseta auto contro scooter | 40enne in codice rosso

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale questa sera a Villaseta in via Caduti di Marzabotto dove al momento si procede in senso alternato con i semafori per la presenza di un cantiere. Per cause ancora in corso di accertamento uno scooter Liberty e una Fiat Multipla si sono scontrati frontalmente.L’impatto è stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

