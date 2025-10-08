Incidente a Cura di Vetralla | scontro auto-motorino ferito un ragazzo
Incidente stradale a Cura di Vetralla. Un giovane alla guida del suo motorino è rimasto ferito nella prima serata di ieri, martedì 7 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, mentre percorreva via Sant'Angelo, si sarebbe scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - cura
Invalido dopo un incidente sugli sci. La fidanzata lascia tutto e lo cura per 26 anni
Un incidente sugli sci a 23 anni gli cambia per sempre la vita e la compagna Michela lascia il lavoro per prendersi cura di lui: storia di Luca Romanin Leggi l’articolo urly.it/31cdak - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Terracina, scontro frontale tra due auto a Porto Badino: un morto. Nel Cassinate morti Francesco Marrocco, 19 anni, e Giuseppe Risi di 37 anni - Ancora un incidente sulla strada statale 7 Racc/A di Porto Badino, nel comune di Terracina (provincia di Latina). Come scrive roma.corriere.it