Inchiesta Zannini-Campoli proroga di 6 mesi | indagini su finanziamenti e presunte corruzioni

Casertanews.it | 8 ott 2025

C’è ancora molto da chiarire sull’inchiesta che vede coinvolti il consigliere regionale Giovanni Zannini, recentemente approdato in Forza Italia, e l’imprenditore Alfredo Campoli. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni, ha infatti richiesto e ottenuto dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

