“Così fan tutte” titolerebbe Lorenzo Da Ponte, librettista della famosa opera di Wolfgang Amadeus Mozart. Infatti, anche nel caso delle plusvalenze si parla di fedeltà, in particolare di fedeltà al vero, relativamente alle cifre iscritte nei bilanci delle squadre. Orbene, qual è il valore “vero” di un calciatore? Occorre prevedere cosa egli saprà fare in futuro: perciò, una risposta esatta non c’è, né può mai esserci. Sfruttando furbescamente questa inevitabile incertezza, alcune società escogitarono un marchingegno per migliorare momentaneamente i propri conti, spostando in là i problemi: presero a scambiarsi giocatori a prezzi gonfiati, senza passaggio di denaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inchiesta Osimhen, la pistola sembra più ad acqua che fumante. Furono Milan e Inter a fondare il sistema plusvalenze

Osimhen, l’inchiesta si allarga: nel mirino plusvalenze e sms di De Laurentiis

Caso Osimhen, l’AD del Napoli Chiavelli a Giuntoli: “Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine” - Nelle carte dell'inchiesta penale della Procura di Roma sull'operazione Osimhen tra Napoli e Lille sono presenti messaggi tra i dirigenti azzurri che ne ... Si legge su fanpage.it