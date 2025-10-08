Inchiesta Dos Des | domani la copia forense dei dispositivi sequestrati

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appalti e corruzione alla Provincia di Avellino, si entra nella fase tecnica dell’indagine. Domani, 9 ottobre 2025, presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, si procederà all’estrazione e copia forense del contenuto dei cellulari e dei notebook sequestrati lo scorso 23. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

