Incendio nelle cantine di un palazzo in via Tripoli | 10 persone evacuate

Torinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incendio è scoppiato intorno alle 14.30 di mercoledì, 8 ottobre, nelle cantine di un palazzo Atc in via Tripoli 71, nel quartiere Santa Rita, all'angolo con corso Sebastopoli. Immediatamente evacuate 10 persone e, per alcune di loro, è stato necessario l'intervento del personale sanitario del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

