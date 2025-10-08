Incendio nella notte nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di paura nella notte all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un violento incendio ha colpito l’area dell’Extra Utic, al secondo piano della struttura. A rendere noto l’accaduto è il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto delle segnalazioni dai residenti. Secondo quanto rende noto il parlamentare le fiamme e il denso fumo si sono propagati rapidamente in una zona nevralgica dell’edificio, mettendo in pericolo reparti e apparecchiature fondamentali per l’attività sanitaria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente riuscendo a domare le fiamme, ma l’area interessata è stata dichiarata inagibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

