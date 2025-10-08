Incendio nella notte nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli
Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di paura nella notte all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un violento incendio ha colpito l’area dell’Extra Utic, al secondo piano della struttura. A rendere noto l’accaduto è il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto delle segnalazioni dai residenti. Secondo quanto rende noto il parlamentare le fiamme e il denso fumo si sono propagati rapidamente in una zona nevralgica dell’edificio, mettendo in pericolo reparti e apparecchiature fondamentali per l’attività sanitaria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente riuscendo a domare le fiamme, ma l’area interessata è stata dichiarata inagibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: incendio - notte
Incendio nella notte al Burger King di Ostia
Notte di terrore a Pescara: incendio in pineta Dannunziana fa paura!
Firenze: incendio all’Olmatello, vamper avvolto dalle fiamme. Paura nella notte
Paura nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco di #Napoli, dove un incendio è divampato al secondo piano, nell’area dell’Extra Utic. Le fiamme, visibili anche dall’esterno, sono state domate dopo ore di lavoro dai Vigili del Fuoco. Nessun ferito, ma la zon - facebook.com Vai su Facebook
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Bassanese – Incendio nella notte in una carrozzeria: due intossicati https://tviweb.it/bassanese-incendio-nella-notte-in-una-carrozzeria-due-intossicati/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
Incendio al San Giovanni Bosco: fiamme nella notte, indagini su ipotesi dolosa o colposa - Un vasto incendio è divampato la scorsa notte presso l’ospedale San Giovanni Bosco nel quartiere Doganella. Si legge su vocedinapoli.it
Incendio nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, le fiamme nell’Extra Utic - Incendio nella notte nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, sul posto i Vigili del Fuoco; in corso accertamenti per determinare le cause ... Si legge su fanpage.it