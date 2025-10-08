Incendio nella notte all' ospedale San Giovanni Bosco | ore per spegnere le fiamme Si indaga sulle cause

Un incendio è divampato nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco. Le fiamme hanno interessato l’area dell’Extra Utic, situata al secondo piano dell’edificio ospedaliero della Doganella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

incendio - notte

