Incendio in via Tripoli | 10 persone evacuate e diverse intossicate dal fumo operazioni in corso

Torinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incendio è scoppiato intorno alle 14.30 di mercoledì, 8 ottobre, in via Tripoli 71, all'angolo con corso Sebastopoli. Immediatamente evacuate 10 persone e, per alcune di loro, è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 a causa di sintomi, lievi, da intossicazione a causa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - tripoli

incendio via tripoli 10Incendio in via Tripoli: 10 persone evacuate e diverse intossicate dal fumo, operazioni in corso - 30 di mercoledì, 8 ottobre, in via Tripoli 71, all'angolo con corso Sebastopoli. Lo riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Via Tripoli 10