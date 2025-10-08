Incendio in via Tripoli | 10 persone evacuate e diverse intossicate dal fumo operazioni in corso

L'incendio è scoppiato intorno alle 14.30 di mercoledì, 8 ottobre, in via Tripoli 71, all'angolo con corso Sebastopoli. Immediatamente evacuate 10 persone e, per alcune di loro, è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 a causa di sintomi, lievi, da intossicazione a causa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it