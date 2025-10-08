Incendio all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli | Reparti inagibili e paura tra residenti e personale
Un incendio ha provocato disagi e paura nell’ ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Al secondo piano dell’edificio, dove si trova l’area Extra Utic, è scoppiato un rogo nella notte tra il 7 e l’8 ottobre. Subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme dopo diverse ore d’intervento. Le fiamme si sono sviluppate in un settore adiacente a reparti sensibili e in prossimità delle apparecchiature della tac, con potenziali danni alle infrastrutture dovuti al calore e all’acqua utilizzata per lo spegnimento. L’area interessata è stata dichiarata inagibile e sono subito partite le indagini delle autorità per accertare dinamiche e cause dell’accaduto, che al momento restano incerte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
