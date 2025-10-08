Incendio all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli | Reparti inagibili e paura tra residenti e personale

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha provocato disagi e paura nell’ ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Al secondo piano dell’edificio, dove si trova l’area Extra Utic, è scoppiato un rogo nella notte tra il 7 e l’8 ottobre. Subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme dopo diverse ore d’intervento. Le fiamme si sono sviluppate in un settore adiacente a reparti sensibili e in prossimità delle apparecchiature della tac, con potenziali danni alle infrastrutture dovuti al calore e all’acqua utilizzata per lo spegnimento. L’area interessata è stata dichiarata inagibile e sono subito partite le indagini delle autorità per accertare dinamiche e cause dell’accaduto, che al momento restano incerte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incendio all8217ospedale san giovanni bosco di napoli reparti inagibili e paura tra residenti e personale

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: “Reparti inagibili e paura tra residenti e personale”

In questa notizia si parla di: incendio - ospedale

Si ferma con il camper per riposare, all'interno dell'abitacolo si sviluppa un incendio: 70enne in ospedale

Incendio in A14 a Fano, smart a fuoco e conducente in ospedale

Incendio all'interno di una comunità terapeutica, due intossicati trasportati in ospedale

incendio all8217ospedale san giovanniIncendio al San Giovanni Bosco: fiamme nella notte, indagini su ipotesi dolosa o colposa - Un vasto incendio è divampato la scorsa notte presso l’ospedale San Giovanni Bosco nel quartiere Doganella. Scrive vocedinapoli.it

incendio all8217ospedale san giovanniGravissimo incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco: reparti inagibili e paura tra residenti e personale - Momenti di paura nella notte all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un violento incendio ha colpito l’area dell’Extra Utic, al secondo piano della ... napolivillage.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio All8217ospedale San Giovanni