Vigili del fuoco al lavoro a San Vitaliano. Autorità invitano i cittadini a restare in casa e chiudere porte e finestre per precauzione, Arpac attesa per i rilievi ambientali. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’impianto Ecologia Bruscino di San Vitaliano. Le fiamme hanno interessato ecoballe stoccate nel sito, provocando una . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Incendio a San Vitaliano, nube nera visibile in tutta la zona