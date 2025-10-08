Incendio a Novara in fiamme camion dei rifiuti

Novaratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in via Fauser nel pomeriggio di ieri, martedì 7 ottobre, a Novara.A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stato un camion compattatore di rifiuti che stava effettuando la raccolta di carta e cartone.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - novara

Incendio a Novara, casa in fiamme a Santa Rita

incendio novara fiamme camionSi incendia un camion di Assa, tanta paura ma nessun ferito - Un’alta colonna di fumo ha invaso via Fause a Novara nella mattinata di oggi quando un camion compattatore dei rifiuti, contenente carta e cartone, ha preso fuoco durante il servizio di raccolta. Segnala lavocedinovara.com

incendio novara fiamme camionCamion a fuoco sulla A1, resta chiusa la galleria - Vigili del fuoco al lavoro tra Aglio e Firenzuola, in direzione di Bologna, per il ripristino dei danni causati dall'incendio, che è stato spento. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Novara Fiamme Camion