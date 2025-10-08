Incendio a Novara in fiamme camion dei rifiuti

Incendio in via Fauser nel pomeriggio di ieri, martedì 7 ottobre, a Novara.A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stato un camion compattatore di rifiuti che stava effettuando la raccolta di carta e cartone.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Incendio a Novara, casa in fiamme a Santa Rita

I Death SS hanno cancellato le due date previste a novembre a Padova e Novara, dopo che l’intera scenografia é andata distrutta nell’incendio che poche settimane fa ha devastato il Viper Theatre di Firenze. La storica band ha comunque annunciato che torn - facebook.com Vai su Facebook

#Novara Gravissimo #incendio, questa mattina, in una casa a Briga Novarese. Trovata una vittima, si tratterebbe di una donna Foto archivio - X Vai su X

Si incendia un camion di Assa, tanta paura ma nessun ferito - Un’alta colonna di fumo ha invaso via Fause a Novara nella mattinata di oggi quando un camion compattatore dei rifiuti, contenente carta e cartone, ha preso fuoco durante il servizio di raccolta. Segnala lavocedinovara.com

Camion a fuoco sulla A1, resta chiusa la galleria - Vigili del fuoco al lavoro tra Aglio e Firenzuola, in direzione di Bologna, per il ripristino dei danni causati dall'incendio, che è stato spento. Lo riporta rainews.it