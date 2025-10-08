Incendi nella notte a Milano undici auto bruciate tra Gioia e Mac Mahon | caccia al piromane
Undici incendi, tutti nella stessa fascia oraria. Tutti ai danni di auto parcheggiate e tutti nell'area nord della città di Milano. I vigili del fuoco sono stati impegnati quattro ore nella sera di martedì 7 ottobre. Attualmente non è possibile confermare con certezza che i roghi siano stati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: incendi - notte
Altra notte di incendi: rischio per un bosco e una masseria, alberi caduti su pali Enel
Ancora incendi di camion in autostrada: due episodi nella notte
Incendi nella notte sull’autostrada A1: in fiamme due camion
Due incendi ad auto svegliano Ostia nella notte: intimidazioni o atti di vandalismo? - facebook.com Vai su Facebook
Roma, due incendi in appartamenti nella notte, tre i feriti, tre la abitazioni giudicate inagibili Ieri sera, poco ... https://agronline.it/cronaca/roma-due-incendi-in-appartamenti-nella-notte-tre-i-feriti-tre-la-abitazioni-giudicate-inagibili_45723?ck_mkt=3… - X Vai su X