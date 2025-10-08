Incendi a Milano 11 automobili date a fuoco nella notte | il sospetto dietro la scia di roghi e le vie colpite

Milano – Martedì sera, tra le 21 e l’una di notte, a Milano sono andate a fuoco undici automobili parcheggiate in diverse strade della zona nord della città. Gli incendi sono avvenuti tutti nella stessa fascia oraria e hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per oltre quattro ore per spegnerli. Al momento non c’è una conferma ufficiale che i roghi siano stati appiccati volontariamente, ma è l’ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori, anche per la concentrazione degli episodi nel tempo e nello spazio. Le vie dove sono avvenuti gli incendi. La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 21 per un’ auto in fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

