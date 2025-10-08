Inaugurato il Nuovo Museo del Calcio di Coverciano | i Ct Gattuso e Soncin promettono di portare nuovi cimeli
Un nuovo ingresso e una nuova corte; un nuovo campo da calcio all’entrata per giocare dal vivo, sfidando amici e altri visitatori, cercando di emulare quei grandi campioni le cui maglie sono esposte all’interno del percorso museale. Tutto questo è il ‘Nuovo Museo del Calcio’, rinnovato e inaugurato in una serata di sorrisi e apprezzamenti per un design elegante ma al contempo dinamico, che enfatizza la storia ma senza dimenticare che il divertimento rimane l’essenza del gioco. «Sono orgoglioso di poter prendere parte a questo evento - ha sottolineato il presidente della Figc Gabriele Gravina -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: inaugurato - nuovo
Inaugurato il nuovo Museo Diocesano di Bergamo, il Vescovo: «Segno di cultura e di pace» - Foto e video
Inaugurato il nuovo ponte di Tor Vergata: “Arco della Pace” in vista del Giubileo
Barengo, inaugurato in piazza Travaglini un nuovo defibrillatore
Inaugurato il Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto “Salus Pueri”: Una struttura moderna, ispirata alla natura, che unisce cura, ricerca e formazione. Grazie un investimento complessivo di 107 milioni di euro, Padova accoglie il nuovo Ospedale Pediatrico d - facebook.com Vai su Facebook
#Agritech, #Diagram Group ha inaugurato il suo nuovo hub internazionale per ricerca e sviluppo nell'#agroalimentare - X Vai su X
Coverciano, inaugurato il nuovo Museo del Calcio. Gravina: “Un luogo vivo” - Il presidente della Figc: “Ogni piccola testimonianza qui dentro parla e racconta storie e aneddoti di gioia, esaltazione, sofferenza, che poi vanno a ricomporre l'identità del nostro calcio ma anche ... Da msn.com
Gravina al Museo del calcio di Coverciano: «la memoria non è nostalgia ma responsabilità» - Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della visita al nuovo Museo del Calcio di Coverciano. ilnapolista.it scrive