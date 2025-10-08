Inaugurati i giardini Luigi Altadonna vittima del crollo del Morandi

"La memoria è un muscolo, che va allenato. Non bisogna smettere di ricordare quello che è successo il giorno del crollo del ponte Morandi, che è un esempio di mala politica e mala gestione della cosa pubblica, di superficialità e di una serie di colpe, che si intrecciano e vanno a incidere sulla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

inaugurati giardini luigi altadonnaGiardini dedicati a Luigi Matti Altadonna, una delle vittime di ponte Morandi - Intitolato lo spazio verde pubblico di via Coni Zugna dove il 35enne veniva spesso da bambino, il fratello: "Continuare a tramandare la memoria" ... Segnala rainews.it

inaugurati giardini luigi altadonnaPontedecimo, giardini di via Coni Zugna intitolati a Luigi Altadonna, vittima del Morandi. Il fratello: “Portate qui i vostri bambini” - Genova – Tanti anni fa, quando frequentava le scuole medie di Pontedecimo, dopo le lezioni Luigi Matti Altadonna, una delle vittime del crollo di Ponte Morandi il 14 agosto 2018, risaliva via Coni Zug ... Secondo ilsecoloxix.it

