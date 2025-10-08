In visita in Bruxelles ha deciso di fare un bellissimo omaggio a Re Giorgio scegliendo un suo abito per l' incontro con i sovrani belgi
C ’è sempre un messaggio dietro le scelte di stile della regina Letizia di Spagna, e il look sfoggiato a Bruxelles non fa eccezione. Durante la visita ufficiale in Belgio insieme a re Felipe VI, in occasione dell’apertura del festival culturale Europalia España, la sovrana ha saputo unire eleganza, sostenibilità e tributo alla moda italiana. Per l’incontro con re Filippo e la regina Mathilde, Letizia ha infatti recuperato dal proprio guardaroba uno dei capi più iconici firmati Giorgio Armani, in un toccante omaggio allo stilista scomparso poche settimane fa. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: visita - bruxelles
In visita al Parlamento europeo di Bruxelles con le amiche e gli amici della provincia di Vicenza. - X Vai su X
In visita al Parlamento europeo di Bruxelles con le amiche e gli amici della provincia di Vicenza. - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella in visita di Stato in Belgio dal 20 al 22 ottobre - "Su invito delle Loro Maestà il Re e la Regina, Sua Eccellenza Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, si recherà in visita di Stato in Belgio". Si legge su ansa.it
La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre" - A meno di un mese dalla sua ultima apparizione pubblica allo stadio Armando Picchi per la prima giornata di Serie C, Igor Protti è tornato a parlare attraverso i social per aggiornare i tifosi sulle ... Segnala sportmediaset.mediaset.it