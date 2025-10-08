C ’è sempre un messaggio dietro le scelte di stile della regina Letizia di Spagna, e il look sfoggiato a Bruxelles non fa eccezione. Durante la visita ufficiale in Belgio insieme a re Felipe VI, in occasione dell’apertura del festival culturale Europalia España, la sovrana ha saputo unire eleganza, sostenibilità e tributo alla moda italiana. Per l’incontro con re Filippo e la regina Mathilde, Letizia ha infatti recuperato dal proprio guardaroba uno dei capi più iconici firmati Giorgio Armani, in un toccante omaggio allo stilista scomparso poche settimane fa. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In visita in Bruxelles, ha deciso di fare un bellissimo omaggio a "Re Giorgio" scegliendo un suo abito per l'incontro con i sovrani belgi