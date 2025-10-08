In Vaticano sanno tutto il fratello di Emanuela Orlandi Pietro attacca ancora e allude a un ricatto
Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, scomparsa nel giugno del 1983 a soli 15 anni, è stato convocato per la seconda volta a Palazzo San Macuto per condensare 42 anni di ricerche, angoscia e presunte verità nascoste. Un’audizione che ha toccato piste mai completamente chiarite, richieste inedite e un appello diretto al pontefice. All’uscita dalla commissione presieduta dal senatore Andrea De Priamo, Orlandi ha rilasciato dichiarazioni esclusive che tracciano una distinzione netta tra il caso di sua sorella e quello di Mirella Gregori, scomparsa a pochi giorni di distanza da Manuela. La Commissione risolverà sicuramente il caso di Mirella, è una mia convinzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: vaticano - sanno
Forse non tutti sanno che il Vaticano ha riconosciuto lo Stato di Palestina nel lontano 2015, con papa Francesco. L'intesa fu siglata dopo l’approvazione della bozza dell’intesa tra i due Paesi e un mese dopo l’abbraccio tra Papa Francesco e Abu Mazen, face - facebook.com Vai su Facebook
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: «In Vaticano un ricatto legato alla gestione del potere. Mirella Gregori? Risolveranno il caso» - Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, è stato ascoltato oggi 7 ottobre dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della stessa Orlandi. Secondo ilmattino.it
VATICANO/GIUBILEO - Il Papa agli influencer cattolici: Negli spazi digitali cercate sempre la “carne sofferente di Cristo” in ogni fratello e sorella - Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Negli spazi digitali, cercate sempre la ‘carne sofferente di Cristo’ in ogni fratello e sorella”. Segnala fides.org