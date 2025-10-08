in vaticano sanno tutto il fratello di emanuela orlandi pietro attacca ancora e allude a un ricatto

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, scomparsa nel giugno del 1983 a soli 15 anni, è stato convocato per la seconda volta a Palazzo San Macuto per condensare 42 anni di ricerche, angoscia e presunte verità nascoste. Un’audizione che ha toccato piste mai completamente chiarite, richieste inedite e un appello diretto al pontefice. All’uscita dalla commissione presieduta dal senatore Andrea De Priamo, Orlandi ha rilasciato dichiarazioni esclusive che tracciano una distinzione netta tra il caso di sua sorella e quello di Mirella Gregori, scomparsa a pochi giorni di distanza da Manuela. La Commissione risolverà sicuramente il caso di Mirella, è una mia convinzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

