Predazzo, 8 ott. (askanews) - Benessere e longevità partono anche dalla casa. Oggi, in una società che trascorre oltre il 90% del tempo in ambienti chiusi, l'inquinamento indoor può risultare fino a 5 volte più impattante di quello esterno. Non caso, i nuovi trend dell'edilizia contemporanea - sempre più focalizzati sull'utilizzo di materiali biocompatibili e naturali - sono stati al centro dell'ultima edizione del "Dolomiti Wellness Community Summit", la kermesse promossa in Val di Fiemme, nel cuore del Trentino, per lo sviluppo di un modello economico e sociale basato su sostenibilità, benessere e qualità della vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In Val di Fiemme il benessere parte dalla casa