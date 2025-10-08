In un libro la grinta straordinaria del canoista paralimpico Kwadzo
L’INCONTRO. Giovedì 9 ottobre, alle 17.30, la Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi, a Bergamo, ospiterà un nuovo appuntamento promosso dal Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: libro - grinta
Il ritorno sui libri è alle porte: riparti con il piede giusto! Dopo la pausa estiva, è tempo di tornare in facoltà con tutta la grinta e la concentrazione necessarie per affrontare al meglio lezioni ed esami. Lo studio intenso può mettere alla prova la tua mente: è fo - facebook.com Vai su Facebook
In un libro la grinta straordinaria del canoista paralimpico Kwadzo - Protagonista sarà Francesca Stucchi, autrice di racconti ispirati a storie vere pubblicati sulla rivista «Confidenze». Come scrive ecodibergamo.it