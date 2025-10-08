In tre su uno scooter fuggono all’alt ma si schiantano vicino Villa Sofia | denunciato un 25enne
Viaggiavano su uno scooter in tre, due dei quali per giunta senza casco, ma all’alt intimato dagli agenti, invece di fermarsi, il conducente è scappato prima di perdere il controllo del mezzo e finire in un’aiuola. È successo pochi giorni fa nella zona di viale del Fante dove la polizia ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
