In tre su uno scooter fuggono all’alt ma si schiantano vicino Villa Sofia | denunciato un 25enne

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiavano su uno scooter in tre, due dei quali per giunta senza casco, ma allalt intimato dagli agenti, invece di fermarsi, il conducente è scappato prima di perdere il controllo del mezzo e finire in un’aiuola. È successo pochi giorni fa nella zona di viale del Fante dove la polizia ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

