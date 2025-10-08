“Tomasi? Capisco che Vannacci lo imbarazzi, lui è un moderato, un amministratore eccellente. Il generale? Ha una sua strategia e una sua linea, per così dire estrema, lunedì vedremo finalme. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Toscana Tomasi battibecca più con Vannacci che con Giani. Il generale punta al 10 per cento