In Toscana Tomasi battibecca più con Vannacci che con Giani Il generale punta al 10 per cento

Ilfoglio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tomasi? Capisco che Vannacci lo imbarazzi, lui è un moderato, un amministratore eccellente. Il generale? Ha una sua strategia e una sua linea, per così dire estrema, lunedì vedremo finalme. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

in toscana tomasi battibecca pi249 con vannacci che con giani il generale punta al 10 per cento

© Ilfoglio.it - In Toscana Tomasi battibecca più con Vannacci che con Giani. Il generale punta al 10 per cento

In questa notizia si parla di: toscana - tomasi

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano”

Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2%

Elezioni regionali Toscana, le pagelle ai candidati: Giani ottimo oratore, Bundu vince con il look, Tomasi efficace

toscana tomasi battibecca pi249In Toscana Tomasi battibecca più con Vannacci che con Giani. Il generale punta al 10 per cento - Il candidato di FdI costretto a mettere una toppa a ogni intemperenza dell'eurodeputato che scommette sulle regionali per "vannaccizzare" la Lega. Lo riporta ilfoglio.it

toscana tomasi battibecca pi249Elezioni regionali Toscana, "Il Confronto" dei candidati Giani-Tomasi su Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali Toscana, 'Il Confronto' dei candidati Giani- Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana Tomasi Battibecca Pi249