In The Witcher 4 Geralt non è più protagonista una cosa evidente fin dal trailer

Un nuovo trailer suggerisce che la The Witcher 4 non avrà più Geralt come protagonista. Ormai dovremmo essere tutti consapevoli che la nuova stagione della serie fantasy ci presenta uno strigo completamente nuovo. Il motivo non è solo nel nuovo casting (al posto di Henry Cavill, ora c'è Liam Hemsworth), ma anche un cambiamento narrativo. Il primo trailer ufficiale, infatti, lascia intendere che il personaggio più importante della serie Netflix sarà una delle sue protagoniste femminili. Nella quarta stagione di "The Witcher", Liam Hemsworth riprende il ruolo di Geralt lo Stregone. Netflix The Witcher 4 pare più incentrato su Ciri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - In The Witcher 4 Geralt non è più protagonista, una cosa evidente fin dal trailer

Netflix ha diffuso il primo trailer ufficiale di The Witcher 4. La nuova stagione debutterà il 30 ottobre sulla piattaforma streaming e vedrà Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia.

