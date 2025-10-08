In sella alla bici alla scoperta del territorio | ritorna ' Union Gravel'

In bici dalla terra al fiume, pedalando tra strade bianche, piste ciclabili e le vie più nascoste della provincia di Ferrara. Torna 'Union Gravel', la gravel ride che porterà ancora una volta oltre 200 ciclisti alla scoperta del territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Sabato 11 ottobre è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

