In Puglia turismo in crescita anche nel 2025 | +12% di arrivi Bari al primo posto
Cresce ancora il turismo in Puglia, che da gennaio ad agosto 2025 ha registrato 4,8 milioni di arrivi e 17,5 milioni di presenze, segnando un aumento dell’11,8% negli arrivi e del 10,1% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la stagione sono soprattutto i visitatori. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: puglia - turismo
Puglia: ecco il nuovo volto dell’Alta formazione per Turismo Arte e Cultura
La Puglia a Marrakech promuove il turismo di alta gamma "Pure life experiences"
Cambia il turismo in Puglia. Addio al tutto esaurito, ma arrivano più stranieri
Da domani la Puglia vi aspetta al TTG Travel Experience di Rimini! In programma, oltre agli incontri B2B, anche conferenze, degustazioni e approfondimenti tematici, per valorizzare il meglio del turismo regionale e confrontarci sulle sfide future del settore. - facebook.com Vai su Facebook
#salento #Turismo #tourism #dmo #puglia #6ottobre #lecce - X Vai su X
TTG, turismo in Puglia 2025: 17,5 mln di presenze da gennaio ad agosto - TTG, TURISMO IN PUGLIA 2025: 4,8 MLN DI ARRIVI E 17,5 MLN DI PRESENZE DA GENNAIO AD AGOSTO 2025 - Segnala ilsipontino.net
La Puglia protagonista al TTG 2025 di Rimini: oltre 70 operatori in vetrina alla fiera del turismo - Anche quest’anno presente la Puglia con oltre 70 operatori turistici pronti a promuovere la regione in tutto il m ... Si legge su trmtv.it