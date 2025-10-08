In Puglia turismo in crescita anche nel 2025 | +12% di arrivi Bari al primo posto

Cresce ancora il turismo in Puglia, che da gennaio ad agosto 2025 ha registrato 4,8 milioni di arrivi e 17,5 milioni di presenze, segnando un aumento dell’11,8% negli arrivi e del 10,1% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la stagione sono soprattutto i visitatori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

