In provincia di Chieti sono stati 29 gli interventi di disinnesco di ordigni residuati bellici nell' ultimo anno

Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, in prefettura a Chieti si è svolta una riunione durante la quale sono state illustrate le modalità di disinnesco e brillamento di ordigni residuati bellici rinvenuti in provincia, attività condotta da personale specializzato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

