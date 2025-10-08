In possesso di armi e munizioni illegali | arrestato un 43enne di Baronissi denunciati altri due giovani

Salernotoday.it | 8 ott 2025

E' stato messo in manette dalla Polizia, a Baronissi, L.M. (classe 1982) per detenzione illegale di armi e munizionamento. Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato. In particolare, nella tarda serata di ieri, L.M. è stato intercettato e pedinato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

