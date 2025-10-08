In piazza contro il genocidio a Gaza | fissata una nuova manifestazione a Cesena per la Palestina

Cesenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato cesenate per la Palestina annuncia un'altra iniziativa in piazza per Gaza, la Palestina e la Flotilla. Fissata una manifestazionecontro il genocidio a Gaza” giovedì 9 ottobre in piazza Almerici. “Ieri notte - si legge in una nota - a oltre 100 miglia da Gaza e in acque. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

